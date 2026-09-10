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Kontrolden çıkan otomobil kum rampada asılı kaldı

Kontrolden çıkan otomobil kum rampada asılı kaldı
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Bursa’da seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kontrolden çıktı.

Bursa'da seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kontrolden çıktı. Toprak alandaki rampaya çıkan otomobil, görenleri şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Mudanya-Bursa istikameti Bademli Kavşağı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak yol kenarındaki toprak alana savruldu. Rampa şeklindeki bölgeye çıkan araç, bir süre ilerledikten sonra güçlükle durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Bölgede daha önce de benzer kazaların yaşandığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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