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Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

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Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 1 yaralı
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Adıyaman’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Palanlı köyü yakınlarında Hüseyin A. (25) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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