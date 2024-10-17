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Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

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Van'ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Van'ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Şehittepe Mahallesi'nde meydana geldi. Addurrahman Güzelsu yönetimindeki 65 EZ 721 plakalı Broadway marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Özalp van

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