Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Şehittepe Mahallesi'nde meydana geldi. Addurrahman Güzelsu yönetimindeki 65 EZ 721 plakalı Broadway marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN