Kontrolden çıkan otomobil Çakıt Çayı'na uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil Çakıt Çayı'na uçtu: 1 ölü, 2 yaralı Adana'nın Pozantı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak Çakıt Çayı'na uçtu.
Kontrolden çıkan otomobil Çakıt Çayı'na uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak Çakıt Çayı'na uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza D-750 karayolu Pozantı - Niğde istikameti Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi. 01 CGS 15 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün Ç.S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobil Çakıt Çayı'na uçtu. Bölgedeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Abdullan Aydın hayatını kaybetti. Şeref Ünal ve Çağdaş Sarsu yaralandı. Yaralılar Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.