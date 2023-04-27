Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yola savrulan 2 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı.

D-140 kara yolunun Kuzuluk Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Numan Furuncu idaresindeki 41 AJP 975 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kaza esnasında otomobilde yolcu olarak bulunan ve yola savrulan Hasan Çamur ve Engin Furuncu, olay yerinde hayatını kaybederken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı sürücüyü hastaneye sevk ederken hayatını kaybeden iki kişi bölgede yapılan ilk inceleme sonrasında hastane morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, otomobilin bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.