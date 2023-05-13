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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halindeki Emirpaşa F. yönetiminde 34 HP 9883 plakalı otomobil, Çiftlik Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sungurlu Ankara Çorum 3. Sayfa Haberler

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