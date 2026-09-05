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Bilecik'te otomobil apartman bahçesine uçtu: 3 yaralı

Bilecik'te otomobil apartman bahçesine uçtu: 3 yaralı
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Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil bir apartmanın bahçesine uçarken, meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil bir apartmanın bahçesine uçarken, meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Kaynak Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halindeki 11 EE 022 plakalı otomobil sürücüsü H.Ç. (18) bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak kayan araç bir apartmanın 4 buçuk metre yükseklikte bahçesine uçtu. Meydana gelen trafik kazasında sürücü H.Ç ve araçta yolcu olarak bulunan U.B. ile A.O. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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