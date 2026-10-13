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Kontrolden çıkan otomobil Arnavutköy'de park halindeki araca çarpıp yan yattı

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Kontrolden çıkan otomobil Arnavutköy'de park halindeki araca çarpıp yan yattı
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Arnavutköy Merkez Mahallesi Ayşıl Sokak'ta dün akşam seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptıktan sonra yan yattı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin yan şekilde sokak ortasında kalması dikkat çekti.

Arnavutköy'de seyir halindeki bir otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı. İlginç kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Ayşıl Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çarpıp yan yatarak durdu.

Kazanın ardından otomobilin yan şekilde sokak ortasında kalması dikkat çekti.

Öte yandan yaşanan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sokakta ilerleyen otomobilin park halindeki araca çarptığı, ardından yan yatarak sokak ortasında durduğu anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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