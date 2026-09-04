Beypazarı'nda köprüden düşen otomobilde sürücü yaralandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, 10 metre yüksekliğindeki İvaz Dede Köprüsü'nden düştü. Kazada sürücü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 10 metre yüksekliğindeki köprüden düştüğü kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Ayvaşık Mahallesi'ndeki İvaz Dede Köprüsü'nde meydana geldi. Ayşenur S. idaresindeki 66 AT 796 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metre yüksekliğindeki köprüden aşağı uçtu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralandığı belirlenen sürücü, ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.