Kontrolden Çıkan Motosiklet Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı

Kontrolden Çıkan Motosiklet Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Cenk H., kontrolünü kaybederek devrilen motosikletten ağır yaralı olarak kurtarıldı. Yapılan alkol testinde sürücünün 2.00 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü ağır yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sularında Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,07 BSS 765 plakalı motosiklet sürücüsü Cenk H. direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Cenk H., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan alkol testinde sürücünün 2.00 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GEYLANİ TOPALOĞLU - 3.Sayfa
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