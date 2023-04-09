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Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarparak durabildi

Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarparak durabildi

3. Sayfa Haberleri

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarparak durabilirken, kazada sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarparak durabilirken, kazada sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden karayolları istikametine seyir halindeki 11 ABA 524 plakalı kamyoneti sürücü Kadir V. (62) belediye karşısına geldiğinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durabildi. Kazada araç sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Bilecik 3. Sayfa Haberler

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