Kontrolden çıkan araç su kanalına düştü

Aydın-Denizli Karayolu'nda kontrolden çıkan bir araç, yol kenarında bulunan su kanalına düştü.

Kaza, Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.A. yönetimindeki 09 APY 697 plakalı panelvan, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürde bölgeye gelen ekipler trafik güvenliğini sağlarken, sürücü Y.A. şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı