Kontrolden çıkan araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde köyüne giden Beşir köyü muhtarı Ali Karaman yönetimindeki araç kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi gören babasını taburcu ettikten sonra birlikte köye dönmek için yola çıkan Beşir Köyü Muhtarı Ali Karaman yönetimindeki 55 AE 811 plakalı araç Yukarı Kürtün grup yolunun Elmalı Altı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye yuvarlandı.

Kazanın ardından muhtar Karaman, babası Cemal ve kız kardeşi Güldane Karaman vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılıp kıyıya ulaşırken annesi Hanife Karaman olay yerinde bulunamadı.

Görgü tanıklarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yaşlı kadının karların erimesi sonucu debisi artan Kürtün Deresinin sularına kapılarak gittiğinden şüphelenilerek aranmaya başlandı.

Olay yerine ulaşan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri ise yaptıkları çalışmada yaşlı kadının aracın altında sıkıştığını belirledi. Vinç yardımıyla aracı kaldırınca Hanife Karaman'ın cansız bedenine ulaşan ekipler halat yardımıyla cesedi yola çıkardı. Karaman'ın cenazesi Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan muhtar Karaman, babası Cemal ve kız kardeşi Güldane Karaman olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Muhtar Karaman ve babası Cemal Karaman ileri tetkik ve tedavi için Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazanın ardından Vali Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi gören muhtar Ali Karaman ve babası Celal Karaman'ı ziyaret ederek son durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.