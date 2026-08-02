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Kontrolden çıkan araç araziye savruldu, sürücü yaralandı

Kontrolden çıkan araç araziye savruldu, sürücü yaralandı
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Beyşehir Antalya kara yolunun Karadiken mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.P. (36) idaresindeki 06 YB 3916 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak araziye savrulan aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü daha sonra durumunun ağır olması nedeniyle Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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