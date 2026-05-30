Kahramanmaraş'ta şantiye yangınında yaralanan işçi yaşam savaşını kaybetti
Kahramanmaraş'ta 12 gün önce işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında ağır yaralanan 25 yaşındaki Muhammet Hışır, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yangında daha önce bir işçi daha hayatını kaybetmiş, 7 işçi yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, yangın, 17 Mayıs'ta Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde bulunan 450 kişinin yaşadığı konteyner kent içerisindeki 3 katlı konteyner şantiye binasında çıktı. Yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 7 işçi yaralandı. Yangında 3. kattan atlayıp ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan Muhammet Hışır'da 12 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ