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Kömürlüğe giren kadın, içerideki acı manzarayı görünce çığlık çığlığa dışarı kaçtı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da kömürlüğe giren anne, oğlunu tavana iple asılı halde buldu. Kadın baygınlık geçirirken, ölümü şüpheli bulan ekipler, geniş çaplı inceleme başlattı.

Kırklar Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre sabah saatlerinde kömürlüğe giren kadın, oğlu Suat Koç'u tavana iple asılı halde buldu. Dışarı çıkan ve bağıran kadın ardından sinir krizi geçirerek bayıldı. Olay yerine koşan ve durumu gören komşularının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalede Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU

Yapılan incelemenin ardından Koç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Temizlik görevlisi olan Koç'un 2 çocuk sahibi olduğu ve 4 yıl önce kanserden eşini kaybettiği öğrenildi. Ölümü şüpheli bulan ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

Hakan :

Bir annenin evladını o şekilde görmesi çok kötü bir şey olmalı. İyi insanlar o kadına psikolojik olarak destek vermeli.

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