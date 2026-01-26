Komşular park yeri nedeniyle tartıştı, arabanın üstüne yanan bez atıldı

İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında tartışmada park hakindeki bir aracın üzerine yanan gazlı bez atıldı. İddiaya göre ise ikili arasında olayın öncesinde "Arabanı buraya park etme" diyerek bir tartışma yaşandı. Çevredeki bir vatandaşın müdahalesiyle söndürülen aracın o anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Şehitler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre aynı sokakta yaşayan iki komşu arasında "Aracını buraya park etme" diyerek bir tartışma çıktı. Tartışmanın ardından aynı yere park eden adamın aracına balkondan yanan gazlı bez atıldı. Yaklaşık 1 dakika kadar kaput üstünde yanan bez, aracın kaportasına zarar verirken, yoldan geçen bir vatandaş olaya müdahale etti. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL