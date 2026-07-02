Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışından dönüşte İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca son gösterisi nedeniyle hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışından Türkiye'ye döndü. Göktaş, havalimanındaki pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı