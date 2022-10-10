Üye Girişi
Haberi Paylaş

KOM ekiplerince ele geçirildi, piyasa değeri 750 bin lira

3. Sayfa Haberleri

KOM ekiplerince ele geçirildi, piyasa değeri 750 bin lira

Tokat'ta, KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan akıllı telefon ekranı ele gerildi.

Tokat'ta, KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan akıllı telefon ekranı ele gerildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak emtia satışının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. İl merkezinde iki ayrı işyerinde yapılan aramada 493 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen akıllı telefon ekranı ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan telefon ekranlarına el konuldu. Şüpheli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tokat 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title