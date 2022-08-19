Ev sahibinin hatası tüm binaya patladı! Dükkanlara kilit vuruldu, 14 daire tahliye edildi

İstanbul Güngören'de 4 katlı apartmanda, 4. katındaki dairesini genişletmek için tadilat yapan ev sahibi kolonu kırınca, polis ve zabıta ekipleri binayı tedbir amacıyla boşalttı. Apartmanın altında bulunan market ve iş yerleri de mühürlendi.

Güngören ilçesi Mehmet Nezih Özmen Mahallesi'ndeki 14 daireli binada, 4'üncü kattaki dairesini genişletmek için tadilat yapan ev sahibi kolona zarar verdi. İhbar üzerine zabıta ekipleri binada inceleme yaptı.

KOLONDAKİ HASAR BELİRLENENE KADAR BOŞ KALACAK

Apartman, kolondaki hasarı belirlemek ve binanın dayanıklılığını tespit etmek için yapılacak karot testi tamamlanıncaya kadar, tedbir amaçlı boşaltıldı. Apartman sakinleri, polis ve zabıta ekiplerinin gözetiminde tahliye edilirken, kimileri akrabalarının evlerine kimileri de belediye tarafından otellere yerleştirildi.

SÜPERMARKET VE 5 İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Binanın giriş kapısı, alt katındaki süpermarket ve 5 iş yeri ise mühürlendi. Karot testi sonucuna göre binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.