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Ev sahibinin hatası tüm binaya patladı! Dükkanlara kilit vuruldu, 14 daire tahliye edildi

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Güngören'de 4 katlı apartmanda, 4. katındaki dairesini genişletmek için tadilat yapan ev sahibi kolonu kırınca, polis ve zabıta ekipleri binayı tedbir amacıyla boşalttı. Apartmanın altında bulunan market ve iş yerleri de mühürlendi.

Güngören ilçesi Mehmet Nezih Özmen Mahallesi'ndeki 14 daireli binada, 4'üncü kattaki dairesini genişletmek için tadilat yapan ev sahibi kolona zarar verdi. İhbar üzerine zabıta ekipleri binada inceleme yaptı.

KOLONDAKİ HASAR BELİRLENENE KADAR BOŞ KALACAK

Apartman, kolondaki hasarı belirlemek ve binanın dayanıklılığını tespit etmek için yapılacak karot testi tamamlanıncaya kadar, tedbir amaçlı boşaltıldı. Apartman sakinleri, polis ve zabıta ekiplerinin gözetiminde tahliye edilirken, kimileri akrabalarının evlerine kimileri de belediye tarafından otellere yerleştirildi.

Ev sahibinin hatası tüm binaya patladı! Dükkanlara kilit vuruldu, 14 daire tahliye edildi

SÜPERMARKET VE 5 İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Binanın giriş kapısı, alt katındaki süpermarket ve 5 iş yeri ise mühürlendi. Karot testi sonucuna göre binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

Ev sahibinin hatası tüm binaya patladı! Dükkanlara kilit vuruldu, 14 daire tahliye edildi

Ev sahibinin hatası tüm binaya patladı! Dükkanlara kilit vuruldu, 14 daire tahliye edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (3)

Rasim Karakaya:

Benim anlamadığım, 4 katlı apartmanda son kattaki kolon kesilmiş. Bir zarar olsa sanırım sadece 4 üncü katın yıkılması gerekmez mi? Bu nedenle sadece 4 . kat boşaltılmalı değil mi? Neden tüm katlar boşaltılıyor?

Cevap Yaz 26 29 Yayından Kaldır
Hek Tor:

Olay basit be kardeşim... Diyelim ki senin üst katın beyninde bir hasar var; alt katlarındaki böbrek, karaciğer, kalp, konuşma, yürüme, elleme organlarına zarar verebileceği için ya hastane ya da tımarhane gerekli görülüyor. Öyle düşün yani.

5 23 Yayından Kaldır
rap düelloları:

4. katın yıkılmasıyla oluşan basınçla tüm bina çöker, ABD deki ikiz kuleleri hatırlayın...

8 29 Yayından Kaldır
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