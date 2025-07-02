Kolombiya'da Narkotik Denizaltı Aracı Ele Geçirildi

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Kolombiya Donanması, Karayip kıyısında insansız bir narkotik denizaltı aracını ele geçirdi. Denizaltının otomatik seyrüsefer teknolojisi ile çalıştırıldığı açıklandı. Uyuşturucu taşımadığı belirtilen denizaltının, kokain kaçakçılığı karteli tarafından bir deneme seferi için kullanıldığı düşünülüyor.

Kolombiya Donanması'ndan yapılan açıklamada, Karayip kıyısı açıklarında insansız narkotik denizaltı aracının ele geçirildiği ve denizaltının "otomatik seyrüsefer teknolojisi" kullanılarak çalıştırıldığı bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da narkotik suçlarla mücadele ediliyor. Kolombiya Donanması'ndan yapılan açıklamada, Karayip kıyısı açıklarında insansız narkotik denizaltı aracının ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, denizaltının "otomatik seyrüsefer teknolojisi" kullanılarak çalıştırıldığı aktarıldı. Denizaltının uyuşturucu taşımadığı ifade edilirken, bunun bir kokain kaçakçılığı karteli tarafından gerçekleştirilen deneme seferi olduğuna inanıldığı öğrenildi. - BOGOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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