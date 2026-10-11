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Koku şikayeti üzerine gelen ekipler Zonguldak'ta 55 yaşındaki adamı ölü buldu

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Koku şikayeti üzerine gelen ekipler Zonguldak'ta 55 yaşındaki adamı ölü buldu
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Zonguldak'ın Bahçelievler Mahallesi'nde yalnız yaşayan 55 yaşındaki adamın evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları 112'yi aradı. Eve gelen ekipler adamın cansız bedeniyle karşılaşırken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ta komşularının kötü koku şikayeti üzerine 55 yaşındaki şahsın evine gelen ekipler, yalnız yaşayan adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Lale Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşandı. 55 yaşındaki Necmettin Sezer'in evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde cumhuriyet savcısının inceleme yapmasının ardından Sezer'in cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Necmettin Sezer'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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