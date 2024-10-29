Üye Girişi
Haberler

Kocatepe Camisi Yanında Şok Ahlaka Aykırı Görüntüler

Kocatepe Camisi Yanında Şok Ahlaka Aykırı Görüntüler
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Camisi'nin yanında bir çift, halkın gözü önünde rahatsız edici davranışlar sergiledi. Etraftaki vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, çiftin kayıtsız tutumları dikkat çekti.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Camisi'nin hemen yanında bir çift ahlaka aykırı görüntüler sergiledi. Çiftin rahat tavırları ise pes dedirtti.

Başkentin simge yapılarından Kocatepe Cami'de şimdiye kadar görülmemiş bir olay yaşandı. Caminin hemen yanında, yayaların geçiş noktasında kadın ve erkek oluşan bir çift ahlaka aykırı görüntüler sergiledi. Çifti gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Etraftaki araçlar ve yayaları umursamayan çiftin rahat tavırları ise pes dedirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kocatepe Cami Çankaya 3-sayfa ankara Yaşam

Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan İsrail ordusuna saldırı

Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan nokta atışı saldırı

 CHP lideri Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna gitmiyor

 Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattığı Bahçeli ile tokalaştı

Dervişoğlu idam ipi fırlattığı Bahçeli ile Anıtkabir'de karşılaştı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'mobbing' skandalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde mobbing skandalı! Baskılara dayanamayıp intihara kalkıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 EKİM ANITKABİR'DEN GÖRÜNTÜLER İstanbul Havalimanı'nda kadın polis neden intihar etti? Olay ne zaman oldu? 30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? 30 Ekim Çarşamba okul var mı? Esra Erol, Avukat Hülya neden yok? Avukat Hülya Kuran programdan ayrıldı mı? Beşiktaş derbi açıklaması ne? Beşiktaş resmi açıklaması! Instagram'a ne oldu? 29 Ekim Instagram ne zaman düzelecek? Milan - Napoli maçı ne zaman? Milan - Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? (29 Ekim) Ebrar Karakurt ne paylaştı? Ebrar Karakur'tan Barış Alper'e cevap! Kabine Toplantısı kararları! Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar neler? (28 Ekim) Az önce deprem mi oldu? 29 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.