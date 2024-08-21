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Kocasını sevgilisiyle yakalayan kadın, öfkeden deliye döndü

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Aldatıldığından şüphelenen kadın, kocasını başka bir kadınla yakaladı. Kocasının sevgilisinin dans ettiği anda odaya giren kadın, o anlarda öfkeden deliye döndü. Adamın sevgilisi eşyalarını toplayarak odadan kaçarken o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sosyalmedyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Kocasının kendisini aldattığından şüphelenen kadın, film sahnelerini aratmayacak bir takiple acı gerçekle yüzleşti.

ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Kocasının sevgilisiyle buluştuğu odaya giren kadın, gördüğü manzara karşısında adeta öfkeden deliye döndü. O anlarda adamın sevgilisi ise kıyafetlerini toplayıp odadan kaçtı. Görüntülerin devamında dolaba ve perdenin arkasına saklandığı görülen 3 kadın daha ortaya çıkıyor.

"BU KADARINA DA PES"

Sosyal medyada gündem olan görüntülerin altına "Helal olsun kadına", "Rahatlığa bak", "Bu kadarına da pes", "Hemen boşa o adamı" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (11)

tamer durmaz:

Yani kurgu olduğunu anlamıyormusunuz.

144
2
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Abdullah Kaya:

Bunu haber yapan beyin kit arkadasim kurgu oldugunu anlamamis yazik

108
0
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ARSLANOĞLU Hakan:

Otel odasında 4 kadın olduğundan, Adam mahkemede, otel odasında okey oynayacaktık ortam sıcak olduğundan rahat kıyafetlerle takılıyorduk o sırada eşim baskın yaptı diye savunma yapabilir.

55
3
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sehmus nisa:

Haberler uygulamasını silmenin zamanı geldi

55
1
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Hayri:

Nerede ne zaman kim dümenden tıklanma seneryosu yersen ye

25
0
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YalancıSavar:

senaryo

17
0
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Selim Adanalı:

vay lan adama bak grup yapmış

2
2
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Okan YILMAZ:

Haber editörleriniz instagramdan haber mi çıkarmaya çalışıyor anlamadım !!! Bunun kurgu olduğunu anlamayıp birde buna çok matah gibi metin yazıyordunuz. Gerçekten habercilik bu olmamalı.

3
0
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