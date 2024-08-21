Kocasını sevgilisiyle yakalayan kadın, öfkeden deliye döndü
Aldatıldığından şüphelenen kadın, kocasını başka bir kadınla yakaladı. Kocasının sevgilisinin dans ettiği anda odaya giren kadın, o anlarda öfkeden deliye döndü. Adamın sevgilisi eşyalarını toplayarak odadan kaçarken o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Sosyalmedyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Kocasının kendisini aldattığından şüphelenen kadın, film sahnelerini aratmayacak bir takiple acı gerçekle yüzleşti.
ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ
Kocasının sevgilisiyle buluştuğu odaya giren kadın, gördüğü manzara karşısında adeta öfkeden deliye döndü. O anlarda adamın sevgilisi ise kıyafetlerini toplayıp odadan kaçtı. Görüntülerin devamında dolaba ve perdenin arkasına saklandığı görülen 3 kadın daha ortaya çıkıyor.
"BU KADARINA DA PES"
Sosyal medyada gündem olan görüntülerin altına "Helal olsun kadına", "Rahatlığa bak", "Bu kadarına da pes", "Hemen boşa o adamı" şeklinde yorumlar yapıldı.