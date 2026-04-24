Kocası gaza basınca eşi aracın altında kaldı
Edirne'de Selimiye Camii mevkiinde meydana gelen kazada bir kadın, eşinin kullandığı aracın altında kaldı.
Edinilen bilgilere göre, sürücü eşini yol kenarında indirmek istedi. Kadının araçtan indiğini sanan sürücü gaza basınca, talihsiz kadın aracın altında kaldı.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar sürücüyü durdurarak muhtemel bir facianın önüne geçti. Araç altında kalan kadın, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve trafik polisi sevk edildi. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. - EDİRNE