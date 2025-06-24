Koçarlı'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Üç Tüfek Ele Geçirildi

Koçarlı'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Üç Tüfek Ele Geçirildi
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapılan jandarma çalışmaları sonucunda ruhsatsız üç tabanca, üç şarjör ve 51 fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli ve idari süreç başlatıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 51 adet fişek ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca Bıyıklı, Esentepe ve Tekeli Mahallelerinde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik faaliyette 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 51 adet fişek ele geçirildi. İ.Y., V.A., M.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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