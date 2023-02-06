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Kocaelili gazeteci depremde oğlu, gelini ve torununu kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Kocaelili gazeteci depremde oğlu, gelini ve torununu kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gazetecilik yapan Ali Şahin, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde oğlu, gelini ve torununu kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gazetecilik yapan Ali Şahin, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde oğlu, gelini ve torununu kaybetti.

Sabah saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesi ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Deprem sonrasında bin 498 vatandaş hayatını kaybederken, 8 bin 533 vatandaş ise yaralandı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya olmak üzere 10 ilde büyük bir yıkıma sebep olan depremde, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uzun yıllardır gazetecilik yapan Ali Şahin'in oğlu İrfan Şahin, gelini Zeynep Şahin ve 1 buçuk yaşındaki torununun hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi alan Ali Şahin, hayatını kaybeden yakınlarının yanına ulaşabilmek için afet bölgesine doğru yola çıktı. - KOCAELİ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Ali Şahin Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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