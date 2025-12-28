Haberler

Kocaeli ve İstanbul'da organize suç operasyonu: 15 gözaltı

Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, suç örgütüne yönelik olarak 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kocaeli ve İstanbul'da suç örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit suçları kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da 28 Aralık saat 05.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 410 fişek, 13 şarjör ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, suç örgütü liderinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ

