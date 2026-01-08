Haberler

Kocaeli'de şiddetli fırtına nedeniyle motosiklet ve scooterlara trafik yasağı getirildi

Kocaeli'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle, Valilik motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını 22.00'ye kadar yasakladı.

Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden esen fırtınanın hızının saatte 50-70 kilometreye, yüksek kesimlerde ise yer yer 80-90 kilometreye ulaştığı belirtildi.

22.00'ye kadar yasaklandı

Fırtınanın etkisini artırması üzerine Kocaeli Valiliği, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını bugün saat 22.00'ye kadar tedbiren yasakladığını duyurdu. - KOCAELİ

