Haberler

TEM Otoyolu'nda durdurulan araçta 300 bin adet makaron ele geçirildi

TEM Otoyolu'nda durdurulan araçta 300 bin adet makaron ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli TEM Otoyolu'nda yapılan bir operasyonda 300 bin adet boş makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan araçta yapılan aramada 300 bin adet boş makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Bugün Körfez ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde durdurulan araçta yapılan aramada 300 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

3.5 aylık mücadeleyi kaybetti! Fatih Ürek'ten acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk girişimciye ABD'de dolandırıcılık suçlaması

Forbes listesine giren Türk girişimciye ABD'de ağır suçlama
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Faciadan dönüldü! Süper Lig devinin takım otobüsüne saldırı
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

Çıtayı gökyüzüne çıkardı! Ünlü oyuncunun aradığı kriter gündem oldu
Türk girişimciye ABD'de dolandırıcılık suçlaması

Forbes listesine giren Türk girişimciye ABD'de ağır suçlama
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı