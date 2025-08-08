Kocaeli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ve Körfez ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 305 gram uyuşturucu ve 114 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 6-7 Ağustos tarihlerinde İzmit ve Körfez ilçelerinde 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 kilo 732 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 523 gram metamfetamin, 50 gram kokain, 114 adet sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ