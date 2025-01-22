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Kocaeli'nde Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli'nde Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, arkadan otomobile çarptı. Kazada sıkışan 3 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı. Kazada sıkışan 3 yaralı itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ovacık Mahallesi Kullar Yolu Caddesi'nden İzmit yönüne seyreden M.Ö. idaresindeki 41 KD 121 plakalı otomobile, M.A. hakimiyetindeki 41 AOT 671 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile otomobildeki yolcu V.K. araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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