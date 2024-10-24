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Kocaeli'nde Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 100 Sikke ve 15 Obje Ele Geçirildi

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 100 sikke ve 15 obje bulundu. Jandarma, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 100 sikke ve 15 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Dilovası'nda durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada Helenistik ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 100 sikke ve 15 obje ele geçirildi. Olay ile ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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