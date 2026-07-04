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Yollar göle döndü, yağmur suları şelale gibi aktı

Yollar göle döndü, yağmur suları şelale gibi aktı
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Kocaeli'nin Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Araçlar mahsur kaldı, vatandaşlar araçlarının üzerine çıkarak yardım bekledi. Ekipler tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'nde aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı noktalarda yağmur suları şelale gibi aktı. Su altında kalan yollarda araçlar mahsur kaldı, bazı vatandaşlar araçlarının üzerine çıkarak yardım bekledi. Ekipler ihbarlar üzerine bölgeye sevk edilerek mahsur kalanları kurtardı.

Kocaeli'nin Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Kısa sürede biriken yağmur suları nedeniyle alt geçitler ve yollar su altında kalırken, eğimli bölgelerde yağmur suları şelale gibi aktı. Su birikintileri nedeniyle çok sayıda sürücü trafikte zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda kalırken, bazı sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Trafik, birçok noktada yavaşladı. İhbarlar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Su içinde mahsur kalan araçlardaki vatandaşlara müdahale eden ekipler, güvenli tahliyeleri sağladı. Bazı vatandaşların ise yükselen su nedeniyle araçlarının üzerine çıkarak yardım beklediği görüldü.

Ekipler, su tahliye çalışmaları ve olumsuzluk yaşanan noktalardaki müdahalelerini sürdürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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