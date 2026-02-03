Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu İstanbul istikametinde seyreden M.K. idaresindeki 34 DCA 031 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KOCAELİ