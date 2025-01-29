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Kocaeli'nde Aldatma İddiası Sonrası Kadın Kocasını Vurdu

Kocaeli'nde Aldatma İddiası Sonrası Kadın Kocasını Vurdu
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İzmit ilçesinde bir kadın, aldıldığı iddiasıyla tartıştığı kocasını tabanca ile vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, aldatılma meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışmada kocasını tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'taki bir binada meydana geldi. Aldatıldığını öne süren A.D., kocası E.D. ile tartışmaya başladı. Aldatma meselesi sebebiyle çıkan tartışmanın büyümesiyle A.D., evde bulunan tabanca ile kocasına ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, E.D'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. A.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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