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Kocaeli Körfez'de KOM ekiplerince 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

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Kocaeli Körfez'de KOM ekiplerince 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince D-100 kara yolunda durdurulan araçlarda yapılan aramada 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan araçlarda yapılan aramada 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, D-100 kara yolunda bazı araçlar durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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