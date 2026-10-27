Kocaeli Körfez'de KOM ekiplerince 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan araçlarda yapılan aramada 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, D-100 kara yolunda bazı araçlar durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı