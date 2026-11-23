Kocaeli'de sabah namazına gelen vatandaşın park yeri meselesi yüzünden boğazına sarılarak tehdit ve hakaretlerde bulunan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 21 Kasım tarihinde İzmit ilçesindeki tarihi Orhan Camii'nde sabah namazı saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, namaz kılmak için camiye gelen vatandaş, aracını dubaların bulunduğu alana park etmişti. Aynı noktada mal indirmek isteyen F.K., park edilen araç sebebiyle beklemek zorunda kalmıştı. Araç sahibinin gelmesi üzerine öfkelenen F.K., vatandaşın boğazına sarılarak tehdit ve hakaretlerde bulunmuştu. Vatandaşın özür dilemesine rağmen tepkisini sürdüren F.K., "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" demişti. Ardından dubaları yere fırlatan F.K.'nin cami imamına da hakaret ettiği öğrenilmişti. Olayın ardından F.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan F.K., bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı