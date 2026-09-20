Kocaeli İzmit'te D-100 SEKA Tüneli'nde motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tünel içinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu SEKA Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Okan K., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Okan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı