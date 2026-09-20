Kocaeli İzmit'te D-100 SEKA Tüneli'nde motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli İzmit'te D-100 SEKA Tüneli'nde motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece D-100 kara yolu SEKA Tüneli'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücünün öldüğü belirlendi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tünel içinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu SEKA Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Okan K., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Okan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı