Kocaeli Gebze'de aynı kebapçıya ikinci saldırıda yaralanan iş yeri sahibi öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kebapçıya düzenlenen silahlı saldırıda yaralı olarak hastaneye kaldırılan iş yeri sahibi hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Ocak ayında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki bir kebapçıya yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanmış, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı. Aynı kebapçıya bugün 13.00 sıralarında yine silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bugün yaşanan saldırıda iş yeri sahibi Dinçer Kılıççeken (53) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kılıççeken, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı