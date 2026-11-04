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Kocaeli Derince'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü, yaralanan olmadı

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Kocaeli Derince'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü, yaralanan olmadı Haber Videosunu İzle
Kocaeli Derince'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü, yaralanan olmadı
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Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yangın söndürüldü; ev kullanılamaz hale gelirken yaralanan olmadı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

Çınarlı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir amacıyla sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ev zarar gördü.

Yükselen dumanlar çevredeki birçok noktadan görüldü. Yangında yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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