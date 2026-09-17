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Kocaeli’deki suç örgütüne 2. dalga operasyonu: 11 gözaltı

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Kocaeli’deki suç örgütüne 2. dalga operasyonu: 11 gözaltı
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Kocaeli merkezli "İkizler" adlı suç örgütüne yönelik düzenlenen 2’nci dalga operasyonda, tutuklu üyelerin dışarıdaki faaliyetlerini yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli "İkizler" adlı suç örgütüne yönelik düzenlenen 2'nci dalga operasyonda, tutuklu üyelerin dışarıdaki faaliyetlerini yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaeli merkezli "İkizler" adlı suç örgütüne yönelik yaklaşık 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından yürütülen soruşturmayı genişletti. Yapılan çalışmalar sonucunda, daha önce tutuklanan suç örgütü üyelerinin dışarıdaki faaliyetlerini sürdürdükleri değerlendirilen kişiler belirlendi.

Jandarma ekiplerince tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 1'inin cezaevinde olduğu belirlenirken, 11 kişi yakalandı. Ev ve iş yerlerinde arama yapılan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Firari şüpheli Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı

Soruşturmanın haziran ayında gerçekleştirilen ilk operasyonunda, aralarında örgütün yöneticilerinden olduğu değerlendirilen Mehmet Y. ile ikiz kardeşi Recep Y.'nin de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

"Tefecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" ve "yağma" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada, Mehmet Y.'nin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanmış, Recep Y. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda Recep Y.'nin kız arkadaşıyla birlikte Yunanistan'a geçmek üzere bir adaya gitmeye hazırlandığı tespit edilmiş ve düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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