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Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

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Kocaeli TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İki tır ve bir kamyonetin dahil olduğu kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu'nda 2 tır ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası aça içi kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki 14 ACA 638 Mitsubishi marka kapalı kasa kamyonet, A.G. yönetimindeki 06FCE 783 Mercedes marka tır ve İ.Ö. hakimiyetindeki 06 CON 698 plakalı damperli tır zincirleme kazaya karıştı. Meydana gelen kaza nedeniyle trafik dururken, şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, trafik güvenliğini sağladı.

Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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