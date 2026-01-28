Kocaeli'de 3 araçlı zincirleme kaza: 7 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti yan yolda seyreden personel servisi, tır ve kamyonet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yan yolda trafik tek şeritten kontrollü sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ