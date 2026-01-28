Haberler

Kocaeli'de 3 araçlı zincirleme kaza: 7 yaralı

Kocaeli'de 3 araçlı zincirleme kaza: 7 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dilovası ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Trafik kazası nedeniyle yan yolda kontrollü trafik sağlandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti yan yolda seyreden personel servisi, tır ve kamyonet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yan yolda trafik tek şeritten kontrollü sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı

Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Vincenzo Montella'nın balık ekmek keyfi

Onu daha önce böyle görmediniz! Ünlü ismin balık ekmek keyfi
Galatasaray taraftarını korkutan görüntü

Galatasaray taraftarını korkutan görüntü
Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı

Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel

Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi

Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı, Erdoğan hemen talimat verdi