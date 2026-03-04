Kocaeli'de yüksek hızlı trenin çarptığı kişi hayatını yitirdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yüksek hızlı trenin (YHT) önüne atlayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönüne seyir halinde olan YHT'nin Hereke geçişi sırasında Ercan Köstek (50) raylara atladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Köstek'in olay yerinde hayatını yitirdiği belirlendi. Yaşanan olay nedeniyle bölgedeki tren seferleri geçici bir süre durduruldu.

Ekipler, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı