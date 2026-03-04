Haberler

Kocaeli'de yüksek hızlı trenin çarptığı kişi hayatını yitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, İstanbul yönüne seyir halindeki yüksek hızlı trenin önüne atlayan 50 yaşındaki Ercan Köstek hayatını kaybetti. Olay sonrası tren seferleri geçici olarak durduruldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yüksek hızlı trenin (YHT) önüne atlayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönüne seyir halinde olan YHT'nin Hereke geçişi sırasında Ercan Köstek (50) raylara atladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Köstek'in olay yerinde hayatını yitirdiği belirlendi. Yaşanan olay nedeniyle bölgedeki tren seferleri geçici bir süre durduruldu.

Ekipler, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli Atıcılarımız İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade, Avrupa şampiyonu

Dünya yine onu konuşuyor
Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler

Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti

Bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
Dubai'de lüks otellerin gecelik fiyatı dibe vurdu

Savaş tarifesi! Dubai'de 400 euroluk odaların yeni fiyatına bakın
Milli Atıcılarımız İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade, Avrupa şampiyonu

Dünya yine onu konuşuyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz

2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
'Suçsuz günahsız' deniyordu! Gerçek çok başka çıktı

"Suçsuz günahsız" diyorduk foyası ortaya çıktı