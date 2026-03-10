Kesik bilezik katili ele verdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yatalak annesine yemek hazırladığı sırada evinin mutfağında kanlar içinde ölü bulunan Gül Dağ'ın katil zanlısı olduğu iddiasıyla komşu gözaltına alındı. Kadının takıları yüzünden öldürüldüğü öğrenilirken, bozdurulan kesik bilezikten yola çıkaN polis zanlıyı yakaladı.

Olay, 27 Şubat'ta saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı annesine bakan 63 yaşındaki Gül Dağ, mutfakta yemek hazırladığı sırada yere yığıldı. Sesler üzerine Dağ'ın annesi bağırarak yardım istedi. Yardım çığlığının ardından olay yerine gelen Dağ'ı kanlar içinde bulan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gül Dağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Polis adım adım gölgeyi takip etti

Olayın hemen ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektifleri harekete geçti. Uzman ekipler ile Cumhuriyet Savcısı yaptıkları incelemede kadının altınlarının olmadığını belirledi. Bunun üzerine ekipler mahallede bulunan tüm güvenlik kameralarını tek tek incelendi. Olay saatinde ve olay yerinde belirlenen gölgeden yola çıkan ekipler, tespit ettikleri şahsın tüm adımlarını izledi. Belirlenen zanlının kuyumcuya giderek kesik bilezik bozdurduğu belirlendi. Tüm delillerin ardından harekete geçen ekipler, hayatını kaybeden kadının komşusu olduğu öğrenilen S.Ç. isimli şahsı gözaltına aldı. Zanlı suçlamaları kabul etmezken, adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

