Kocaeli'de Yangın: Tek Katlı Ev Kül Oldu

Kocaeli'de Yangın: Tek Katlı Ev Kül Oldu
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Piri Reis Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Can kaybı yaşanmadan ev kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan yangında ev küle döndü. Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Piri Reis Mahallesi Akgün Sokak'ta bulunan tek katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle evde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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