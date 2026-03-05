Haberler

Tek başına yaşadığı evinde alevlerin arasında hayatını kaybetti

Güncelleme:
İzmit ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında 71 yaşındaki Cahit Tanıl hayatını kaybetti. Yangının sobadan çıktığı tahmin ediliyor. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında 71 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Yangın, Sarıcalar Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap evde meydana geldi. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde evde tek başına yaşadığı öğrenilen Cahit Tanıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale gelirken, olay yerinde jandarma ekipleri inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
