Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerinin adım adım takip ettiği şahsın üzerinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadelede gece gündüz demeden kentin sokaklarında görev yapan Kocaeli İl Jandarma Komutalığı ekipleri, H.Z. isimli şahsı takibe aldı. Şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine narkotik dedektifleri operasyona start verdi. Kozluk Mahallesi'nde durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın detaylı aramasını olay yerinde titizlikle gerçekleştiren ekipler, uyuşturucu maddelere el koydu.

Şahıs detaylı incelemesi ve işlemlerinin yapılması için Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - KOCAELİ