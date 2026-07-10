Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 5 tutuklama

Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda 316 sentetik ecza ile 146 bin 740 TL ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 316 sentetik ecza ile 146 bin 740 TL ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerden biri "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı